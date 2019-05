Terveys

Hyvin monella suomalaisella on syömisessään yksi ikuisuusongelma – yhteydessä kaikkiin kansantauteihin

Kasvissuosituksen saavuttaa vähemmistö

Folaatti on terveystutkijoille hyvä merkkiaine, koska ne, joilla folaatti on matala, sairastavat enemmän tauteja, joita tulee siitä ettei syödä tarpeeksi kasviksia.

Terveellinen ruokavalio liittyy kaikkien kansantautien ehkäisyyn

”Ei voi ajatella niin, että otetaan purkista lisää”