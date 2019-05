Terveys

Valkosipulista on mahdollisesti apua tulehdustilojen hillinnässä

Valkosipuli Havainto tehtiin kokeissa, joissa mitataan verestä tulehdusmerkkiaineita.

Valkosipulilla saattaa tuoreen tutkimuksen mukaan olla lieviä tulehdusta hillitseviä vaikutuksia. Tämä havaitaan kokeissa, joissa mitataan verestä tulehdusmerkkiaineita.



Journal of Nutrition -lehdessä julkaistut tulokset perustuvat kuudentoista satunnaistetun ja lumekontrolloidun tutkimuksen aineistoihin ja niiden yhteisanalyysiin.



Analyysin perusteella valkosipulin päivittäinen käyttö pienensi tulehdustiloista kertovan CRP-proteiinin, interleukiini 6:n ja tuumorinekroositekijän (TNF) pitoisuuksia. Tämä havaittiin 12–3 600 mg päiväannoksilla 2–52 viikon seurannassa.



Tulokset viittaavat valkosipulilla olevan lieviä tulehdusta vähentäviä vaikutuksia, mutta tutkimustietoa on edelleen vähänlaisesti. Tuloksista on esimerkiksi vaikea päätellä vaikuttavatko havaitut muutokset myös käytännössä koehenkilöiden terveyteen ja sairauksien kehittymiseen. Tämän vuoksi valkosipulin terveysvaikutuksia olisi hyvä tutkia enemmän.