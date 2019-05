Terveys

Vaivaako hiirikäsi? Pidä oireet loitolla helpolla rannejumpalla, jonka ehdit tehdä kesken työpäivän

Katso yllä olevalta videolta helppo ja nopea jumppa, joka huoltaa käsien lihaksia ja ehkäisee rasitustiloja.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jumppa huoltaa lihaksia ja ehkäisee rasitustiloja

https://www.maikkimarjaniemi.fi/wp-content/uploads/2019/05/Hiirikaden_jumppa.pdf

Jumppa menee näin:





https://www.is.fi/hyvaolo/art-2000006103706.html

https://www.is.fi/laihdutus/art-2000006095178.html

https://www.is.fi/hyvaolo/art-2000006087697.html