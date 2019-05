Terveys

Verenpainepotilaista valtaosan hoito on riittämätöntä

Verenpaine on kohonnut haitallisen korkeaksi noin joka kolmannella, mutta heistä läheskään kaikki eivät saa hoitoa tai se ei tehoa. Tieto perustuu 1,5 miljoonan potilaan verenpainemittauksiin 89 eri maasta.Seulotuista 1,5 miljoonasta 33 prosentilla todettiin korkea verenpaine, mutta heistä vain 60 prosenttia oli tietoisia tilastaan. Verenpainelääkityksellä potilaista oli noin puolet, ja heistä noin 60 prosentilla verenpaine oli hyvässä tasapainossa.Kun kaikkia potilaita tarkasteltiin yhdessä, korkeaa verenpainetta potevista vain kolmanneksen verenpaine oli kontrollissa. Joko heitä ei hoidettu, hoidot eivät tehonneet tai he eivät olleet tietoisia verenpaineongelmistaan.Korkea verenpaine oli yleisintä Euroopassa sekä Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikassa ja harvinaisinta Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Runsas alkoholinkäyttö ja lihavuus olivat merkittävimmät korkean verenpaineen riskitekijät.Suomessa kohonnutta verenpainetta potee puolet miehistä ja kolmannes naisista. Verenpainelääkityksellä on noin miljoona suomalaista, mutta heistä vain noin 40 prosentilla verenpaine on hoitotavoitteessa.Korkea verenpaine aiheuttaa maailmanlaajuisesti vuosittain yli kymmenen miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Se altistaa mm. sydän- ja verisuonitaudeille ja aivoverenkiertohäiriöille.Tulokset julkaistiin European Heart Journalissa.