Terveys

Oletko hyvässä kunnossa ikäiseksesi? Kolmen minuutin helppo porrastesti kertoo tuloksen

Näin steppitesti tehdään

Tarvitset noin 30 senttiä korkean laatikon, portaan tai muun tason, sekuntikellon ja metronomin (ilmainen nettiversio löytyy netistä esimerkiksi osoitteesta metronomeonline.com).

Säädä metronomi 96 lyöntiin minuutissa. Aloita ajanotto. Askella tasoa metronomin tahtiin (ylös-ylös-alas-alas) kolmen minuutin ajan.

Kun aika loppuu, istuudu välittömästi tasolle ja aloita sykkeen mittaaminen ranteesta tai kaulalta.









