Terveys

Alkoholia juodaan entistä enemmän ympäri maailmaa – edelleen merkittävä terveysongelma Suomessa

Alkoholia juodaan entistä enemmän ympäri maailmaa – edelleen merkittävä terveysongelma Suomessa

16.5. 10:22

Alkoholi 149 maan selvitys näyttää, että alkoholinkulutus on kasvanut, ja todennäköisesti kehitys myös jatkuu samansuuntaisena.

Alkoholinkulutus on kasvanut globaalisti edeltävien vuosikymmenten aikana ja todennäköisesti kehitys myös jatkuu saman suuntaisena, 149 maata kattava selvitys osoittaa. Alkoholinkäyttö on yleistynyt varsinkin keskituloisissa maissa.



Selvityksen perusteella vuosina 1990–2017 globaali alkoholinkulutus nousi 5,9 litrasta 6,5 litraan per aikuinen, ja vuoteen 2030 mennessä luvun arvioidaan nousevan 7,6 litraan. Kulutusta mitataan litroina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna.



Kokonaiskulutuksen lisäksi myös alkoholia käyttävien lukumäärä on kasvanut ja todennäköisesti kasvaa jatkossakin. Vuonna 2017 noin 47 prosenttia aikuisväestöstä käytti alkoholia, mikä on 2 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 1990. Vuoteen 2030 mennessä alkoholia käyttää jo 50 prosenttia aikuisista, tutkijat arvioivat. Samaan aikaan täysin raittiiden lukumäärä tulee todennäköisesti pienentymään.



Suomalaiset joivat vuonna 2018 keskimäärin 10,4 litraa alkoholia. Alkoholin kokonaiskulutus Suomessa kasvoi vuoteen 2007 asti, mutta on sen jälkeen vähentynyt lähes viidenneksellä. Uusimmissa tilastoissa näkyy kuitenkin viitteitä kulutuksen lisääntymisestä. Alkoholin riskikäyttö ja humalajuominen ovat edelleen merkittäviä terveysongelmia Suomessa.