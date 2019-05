Terveys

Täysimetys saattaa parantaa lapsen kolesterolitasoja – ero näkyi 18-vuotiailla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelkällä äidinmaidolla kolmen kuun ikään ruokittujen kolesterolitasot näyttäisivät olevan paremmalla tolalla aikuisuuden kynnyksellä, tuore tutkimus osoittaa. Havainto viittaa äidinmaidon mahdollisesti vaikuttavan lapsen kolesteroliaineenvaihduntaan, tutkijat arvelevat.Tutkimus perustuu kahdentuhannen kiinalaislapsen ja heidän äitiensä terveystietoihin, joita on kerätty lasten syntymästä saakka.Kun tutkijat mittasivat veren kolesterolipitoisuudet jälkeläisten ollessa keskimäärin 18-vuotiaita, he havaitsivat huonon LDL-kolesterolin ja kokonaiskolesterolin pitoisuudet pienimmiksi osallistujilla, jotka olivat olleet täysimetyksellä kolmen kuukauden ikäisiksi. Tämä todettiin verrattuna osallistujiin, jotka olivat saaneet vain pullomaitoa. Äidinmaidon lisäksi pullomaidolla ruokittujen kolesterolitasot eivät eronneet pelkällä pulloruokinnalla olleista.Yhteydet eivät selittyneet lasten mahdollisella lihavuudella. Eri tavoin ruokitut eivät myöskään eronneet painoindekseiltään.Tutkijat eivät aineistonsa perusteella pysty sanomaan, mistä täysimetyksen ja kolesterolitasojen välinen yhteys johtuu, mutta jos yhteys on syyseurauksellinen, täysimetys saattaa pienentää riskiä sairastua esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin. Äidinmaito saattaa vaikuttaa eri tavalla lasten kolesteroliaineenvaihduntaan, mutta on myös mahdollista, että imetettyjen lasten ruokavalio on terveellisempi myös myöhemmin lapsuudessa, mikä voisi selittää havainnot.Suomessa täysimetystä suositellaan 4–6 kuukauden ikään asti.