WHO:n uudet suositukset: Näillä ohjeilla ehkäiset oikeasti muistisairauksia – perinteisistä konsteista ei olekaan hyötyä

WHO:n uudet suositukset: Näillä ohjeilla ehkäiset oikeasti muistisairauksia – perinteisistä konsteista ei olek

Hyöty on todennäköisesti sitä suurempi, mitä varhaisemmin suosituksia alkaa noudattaa. Heti on tietysti paras hetki, kertoo THL:n tutkimuspäällikkö Tiia Ngandu.

Tutkimusten mukaan hyvä rasvanlaatu on tärkeää, mutta valmisteista ei ole niinkään hyötyä, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Tiia Ngandu.



WHO:n suositukset 1. Elintavat: Liiku: Liikuntaa suositellaan muistisairauksien ehkäisemiseksi aikuisille, joilla ei ole vielä muistioireita.



Suosituksen vahvuus: Vahva



Muistioireileville aikuisille suositellaan liikuntaa oireiden pahentumisen ehkäisemiseksi.



Suosituksen vahvuus: Keskiverto.



Ngandu: ”Liikunnan vaikutusta muistisairauksiin on tutkittu elintavoista eniten. Se, että jo muistioireita saaneille liikuntasuositus on heikompi kuin terveille, tarkoittaa vain sitä, että tästä aiheesta on vähemmän tutkimustietoa. Liikunta on varmasti hyödyllistä heillekin, mutta se on epäselvää, onko se yhtä hyödyllistä vai vähemmän hyödyllistä.”



Tumppaa tupakka: Tupakoinnin lopettaminen vähentää muistisairauksiin sairastumisen riskiä. Siitä on muitakin terveyshyötyjä.



Suosituksen vahvuus: Vahva.



Syö terveellisesti: Välimeren ruokavaliota suositellaan sekä terveille että muistioireileville aikuisille muistisairauksien riskien vähentämiseksi. WHO:n suositusten mukaista tervettä ja tasapainoista ruokavaliota suositellaan kaikille aikuisille.



Suosituksen vahvuus: Keskiverto.



Sulje korkki: Vaarallisen ja haitallisen alkoholinkäytön vähentäminen tai kokonaan lopettaminen on suositeltavaa sekä terveille että jo muistioireista kärsiville aikuisille.



Suosituksen vahvuus: Keskiverto.



Treenaa aivoja: Aivojen treenaaminen on suositeltavaa sekä terveille että jo muistioireleville aikuisille dementiariskin pienentämiseksi.



Suosituksen vahvuus: Keskiverto.



Ngandu: ”Aivot on kuin lihas, joka tarvitsee myös treeniä. Tästä ei ole yhtä paljon tutkimusnäyttöä kuin liikunnasta, mutta hypoteesi siitä, että aivot tarvitsevat aktiivisuutta, on vahva: use it or you loose it. Aiheesta on meneillään useita tutkimushankkeita.”



Pidä paino kurissa: Muistisairauksien riskin vähentämiseksi on suositeltavaa välttää lihavuutta keski-iässä.



Suosituksen vahvuus: Keskiverto.



Ngandu: ”Nuoremmalle henkilölle liikapainon pudottamisesta on hyötyä muistin kannalta. Iäkkäämpien lihavien henkilöiden kohdalla ei tiedetä, onko laihduttamisesta enemmän haittaa kuin hyötyä.



2. Sairauksien hoito Verenpaine aisoihin: Korkean verenpaineen hoitamista suositellaan aikuisille, joilla on korkea verenpaine muistisairauksiin sairastumisen riskin pienentämiseksi.



Suosituksen vahvuus: Keskiverto.



Ngandu: ”Korkean verenpaineen vaikutuksesta muistisairauksien syntyyn alkaa olla jonkin verran tutkimuksia. On aika selkeää, että korkean verenpaineen hoitamisesta on hyötyä myös muistisairauksien ehkäisyssä.”



Hoida diabetesta: Diabeteksen hoitoa suositellaan tarjottavaksi aikuisille muistisairauksien ehkäisemiseksi.



Suosituksen vahvuus: Keskiverto.



Ngandu: ”Diabetes lisää muistisairauksien riskiä, mutta diabeteksen ehkäisyn tai hoidon vaikutuksesta muistisairauksien syntyyn ei ole vielä kovin paljon tutkimusta ja siksi näyttö on vielä aika vähäistä. Diabeteksen hoidosta on hyötyä monella muullakin tapaa.”



Rasva-aineenvaihdunta syyniin: Rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä tulisi hoitaa muistisairauksien ehkäisemiseksi.



Suosituksen vahvuus: Keskiverto.



Ngandu: ”Keski-iässä rasva-aineenvaihdunnan häiriöt lisäävät muistisairauksiin sairastumisen riskiä. Kovin iäkkäiltä tästä ei ole vielä näyttöä muistisairauksien osalta.”



3. Jätä ravintovalmisteet B- ja E-vitamiinia , monityydyttymättömiä rasvahappoja ja monikompleksisia lisäaineita ei suositella muistisairauksien riskin vähentämiseksi.



Suosituksen vahvuus: Vahva



4. Vahva näyttö puuttuu Sosiaalisuus: Sosiaalinen aktiivisuus on suositeltavaa sekä terveille että muistisairaille koko elämän ajan. Tutkimuksia ei ole tehty tarpeeksi, jotta suositusta muistisairauden ehkäisyyn voisi antaa.



Masennus: Masennuksen ja muistisairauksien yhteydestä ei ole vielä riittävästi näyttöä suosituksen antamiseksi. Masennusta tulee kuitenkin hoitaa.



Ngandu: ”Depression ja muistisairauden yhteys on kuin muna ja kana -dilemma. Vaikuttaa, että masennus lisää muistisairauden riskiä ja toisinpäin, mutta tutkimusta ei ole riittävästi. Masennuksen tehokasta hoitamista suositellaan, koska siitä on muita terveyshyötyjä.”



Kuulonhuolto: Kuulon aleneman tai kuulovaikeuksien yhteydestä muistiongelmiin ei ole riittävästi näyttöä.



Ngandu: ”On mahdollista, että huono kuulo vaikuttaa muistiin, mutta siitä on vasta muutamia tutkimuksia. Kuulovaikeuksien hoitamisesta on kuitenkin paljon muuta hyötyä.”



Lähde: WHO. Kommentit THL:n tutkimuspäällikkö Tiia Ngandu.



