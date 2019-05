Voi iskeä nuoriinkin: 33-vuotiaan radiojuontajan jatkuva aamuväsymys johtuikin uniapneasta – tunnista 5 merkkiä

Terveys

Voi iskeä nuoriinkin: 33-vuotiaan radiojuontajan jatkuva aamuväsymys johtuikin uniapneasta – tunnista 5 merkki

https://www.is.fi/viihde/art-2000006105055.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tunnista oireet

kuorsaus

hengityskatkokset unen aikana

väsymys päivällä

pakonomainen taipumus nukahtaa

aamupäänsärky

Kovat terveysriskit