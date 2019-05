Terveys

Kova stressi tuhoaa aivosoluja – kuormittuneen tilanteen voi pelastaa yksinkertaisilla asioilla

Huoli ja murehtiminen pitävät yllä kuormitusta

Murra noidankehä

Näin hallitset stressiä

Nuku ja lepää riittävästi.

Ulkoile ja harrasta liikuntaa.

Syö terveellisesti ja säännöllisesti.

Ole välillä jouten.

Ota kaaoksessa aikalisä.

Pidä huoli rajoistasi.

Laadi aikataulu ja työjärjestys.

Opettele suhtautumaan asioihin rennommin.

Kuuntele musiikkia.

Joogaa tai meditoi.

Vietä aikaa perheen kanssa.

Rapsuta lemmikkiä.

Puhu, hae tukea ystäviltä.