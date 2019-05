Terveys

Epäterveellisesti kolmikymppisenä syönyt näyttää pärjäävän muistitestissä muita huonommin 50-vuotiaana

15.5. 9:34

Muisti Tutkimus viittaa siihen, että ruokavalio voi vaikuttaa kognitiivisiin mielentoimintoihin jo keski-ikään mennessä.

Epäterveellisesti syövät 30-vuotiaat näyttäisivät pärjäävän 50-vuotiaina muita huonommin muistia ja muita kognitiivisia mielentoimintoja mittaavissa testeissä. Havainto vahvistaa näyttöä ruokavalion ja elintapojen vaikutuksista aivojen toimintaan ja terveyteen.



Havainnot julkaistiin The American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä, ja niiden perusteella paljon makkaraa ja muita teollisesti prosessoituja lihatuotteita sekä paistettuja ruokia nauttivien kognitiiviset kyvyt olivat 49-vuotiaana huonommat kuin samanikäisten, jotka söivät terveellisemmin. Täysjyvätuotteita ja B6-vitamiinia sisältäviä ruokia suosivat puolestaan pärjäsivät testeissä muita paremmin. Ruokavalioita arvioitiin, kun osallistujat olivat keskimäärin 32-vuotiaita.



Tulokset viittaavat ruokavalion voivan vaikuttaa kognitiivisiin mielentoimintoihin jo keski-ikään mennessä. Samansuuntaisia havaintoja on tehty aiemminkin, mutta tutkimuksen pienen koon vuoksi havaintoja kannattaa tulkita varovasti. On myös mahdollista, että ruokavalioiden lisäksi osallistujat erosivat myös muilta elintavoiltaan, mikä saattoi vaikuttaa tuloksiin.