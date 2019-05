Terveys

5 yksinkertaista mutta helposti huomiotta jäävää merkkiä siitä, ettet ehkä ole ihan terve

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Kuorsaat

2. Silmässä on purkautuneita verisuonia

3. Sitkeät ilmavaivat





4. Veto on koko ajan poissa

5. Virtsasi haisee tai näyttää oudolta

https://www.medicaldaily.com/7-subtle-signs-prove-youre-not-healthy-you-think-you-are-432551