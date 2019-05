Terveys

Kahvia juovat iäkkäät kaatuilevat muita harvemmin

Säännöllinen kahvinjuonti on useissa tutkimuksissa yhdistetty muun muassa pienentyneeseen diabeteksen ja maksasairauksien riskiin, mutta kahvia juovat saattavat säästyä myös kaatumisilta muita todennäköisemmin.Tiedot käyvät ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa hyödynnettiin yhteensä 12 000 yli 60-vuotiaan terveystietoja, jotka oli kerätty osana kahta aiempaa tutkimusta. Hieman alle tuhat osallistujaa kaatui ainakin kerran 5–10-vuotisten seurantojen aikana.Tulosten perusteella päivittäin ainakin kupillisen kahvia juovat kaatuivat noin neljänneksen epätodennäköisemmin kuin osallistujat, jotka eivät juoneet kahvia päivittäin. Myös vammautumiseen johtaneet kaatumiset olivat kahvinjuojilla harvinaisempia, mutta tältä osin tulokset olivat epäselvempiä.Tutkijat eivät aineistonsa perusteella pysty sanomaan, mikä kahvin juomisessa ehkäisisi kaatuilua, mutta kahvi ja kofeiini voivat parantaa tarkkaavuutta ja lyhentää reaktioaikaa, mitkä voisivat auttaa kaatumisen välttämisessä. Kahvi saattaa myös ehkäistä sairauksia, jotka altistavat kaatuilulle.Vaikka tutkimuksessa huomioitiin ruokavalio ja monet kaatumisiin vaikuttavat elintavat, kahvin lisäksi moni muukin seikka on voinut vaikuttaa tuloksiin. Tämän vuoksi havaintoja kannattaa tulkita varovaisesti.Tutkimus julkaistiin The American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä.