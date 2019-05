Terveys

Statiinilääkityksiin voi liittyä riski sairastua tyypin 2 diabetekseen

Statiini-kolesterolilääkkeet ehkäisevät sydän- ja verisuonioireita, mutta voivat samalla altistaa tyypin 2 diabetekselle, tuore tutkimus vihjaa. Samansuuntaisia tuloksia on saatu aiemminkin, mutta nyt julkaistut havainnot viittaavat yhteyden koskevan potilaita riippumatta siitä, kuinka paljon diabeteksen riskitekijöitä heillä on.Runsaan miljoonan korealaispotilaan terveysrekisteritietoihin perustuvat tulokset osoittavat tyypin 2 diabeteksen kehittyvän neljän vuoden kuluessa noin kaksi kertaa todennäköisemmin potilaille, jotka ovat statiinilääkityksellä. Heitä verrattiin samanikäisiin kolesteroliongelmaisiin, jotka eivät olleet lääkityksellä.Alle vuoden statiineja käyttäneiden riski oli vain hieman suurentunut, mutta yhteys voimistui vähitellen käytön jatkuessa. Samanlainen ilmiö havaittiin analyysissa, jossa huomioitiin statiiniannosten suuruus.Yhdessä aiempien tutkimusten kanssa korealaisten havainnot viittaavat siihen, että osa ennaltaehkäisevää statiinilääkitystä käyttävistä voi olla suurentuneessa diabeteksen vaarassa varsinkin, jos heidän lääkityksensä jatkuu pitkään ja statiiniannokset ovat suuria. Lääkärien olisikin hyvä huomioida mahdollinen diabetesvaara etenkin, kun he harkitsevat statiinilääkitystä potilaille, joiden sydänriskit eivät vielä ole kovin suuria.Tutkimus julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.