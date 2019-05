Terveys

Uudet lääkkeet mullistavat C-hepatiitin hoidon – koskee Suomessa yli 20 000 ihmistä

Suomessa otetaan uusi suunta C-hepatiitin hoidossa. IS kysyi asiantuntijalta, mistä on kyse.– C-hepatiitti on yleisin virushepatiitti Suomessa. Sen kantajia arvioidaan olevan maassamme tällä hetkellä 22 000. Nyt taudin hoito mullistuu Suomessa, Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtajakertoo Ilta-Sanomille.Hepatiitti C on viruksen aiheuttama maksatulehdus, joka voi hoitamattomana johtaa maksakirroosiin ja maksasyöpään.– Taudin kantajia arvioidaan olevan Suomessa 22 000. Vuosittain heitä tulee lisää noin 1200. Suomi sitoutuu WHO:n tavoitteisiin ja hoitaa kaikki tartunnan saaneet pitkällä aikavälillä. Ei siis hoideta vain maksavaurion jo saaneita, kuten aiemmin, hän sanoo.– Tauti tarttuu veriteiset ja todellakin suomensisäisten huumeiden käyttö on tartunnan saamisen yleisin, vaikkakaan ei ainoa syy. Hiljattain käyttöön saadut toisen polven virusspesifiset lääkkeet ovat mullistaneet C-hepatiitin hoidon. Tärkeää on nyt siis se, että tasa-arvoinen kohtelu poistaa häpeän leiman tartunnan saaneilta. He pääsevät testaukseen ja hoitoon. Uuden hoitosuosituksen mukaisesti yritämme lisätä hoitoa kaikille pitkällä aikavälillä, hän korostaa.Uudet virusspesifiset C-hepatiitin lääkkeet ovat suun kautta annosteltavia, hyvin siedettyjä. Lääkkeet tehoavat maksavaurion asteesta riippumatta ja ne soveltuvat vähäisten yhteisvaikutustensa vuoksi käytettäviksi myös maksansiirron jälkeen.Högströmin mukaan Suomessa tehdään hyvää yhteistyötä potilasjärjestöjen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n ja terveydenhuollon kesken.