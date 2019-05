Nopeasti kasvava melanoomatyyppi voi olla jopa lääkärille liian vaikea tunnistaa: ”Diagnosoidaan usein liian myöhään”

Terveys

Nopeasti kasvava melanoomatyyppi voi olla jopa lääkärille liian vaikea tunnistaa: ”Diagnosoidaan usein liian m

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muistisääntö auttaa melanooman tunnistamisessa

VARO-muistisääntö:

V äri: Luomen monivärisyys tai värin muutos viittaavat pahanlaatuisuuteen. Hyvänlaatuiset pigmenttiluomet ovat tasavärisiä.

äri: Luomen monivärisyys tai värin muutos viittaavat pahanlaatuisuuteen. Hyvänlaatuiset pigmenttiluomet ovat tasavärisiä. A la: Jos luomen halkaisija on yli 6 mm, pitää tähän luomeen kiinnittää erityistä huomiota. Hyvänlaatuiset luomet ovat yleensä alle 6 mm halkaisijaltaan.

la: Jos luomen halkaisija on yli 6 mm, pitää tähän luomeen kiinnittää erityistä huomiota. Hyvänlaatuiset luomet ovat yleensä alle 6 mm halkaisijaltaan. R euna: Luomen reunan epätarkkarajaisuus, suttuisuus ja polveilevuus viittaavat pahanlaatuisuuteen. Hyvänlaatuiset pigmenttiluomet ovat tarkkarajaisia.

euna: Luomen reunan epätarkkarajaisuus, suttuisuus ja polveilevuus viittaavat pahanlaatuisuuteen. Hyvänlaatuiset pigmenttiluomet ovat tarkkarajaisia. O sat: Pahanlaatuisuuteen viittaa luomen osien epäsymmetrisyys. Jos ajatuksissaan jakaa luomen poikittain tai pitkittäin kahteen osaan, eivät nämä osat ole toistensa peilikuvia. Hyvänlaatuiset pigmenttiluomet ovat pyöreitä ja symmetrisiä.

sat: Pahanlaatuisuuteen viittaa luomen osien epäsymmetrisyys. Jos ajatuksissaan jakaa luomen poikittain tai pitkittäin kahteen osaan, eivät nämä osat ole toistensa peilikuvia. Hyvänlaatuiset pigmenttiluomet ovat pyöreitä ja symmetrisiä. Ihotautilääkärin vastaanotolle tulee hakeutua myös silloin, jos jokin luomi muuttuu, alkaa punoittaa, kutista, tuntua erilaiselta, vuotaa verta tai rupeutua.

Salakavala kyhmy on poikkeus säännöstä

Paksuus vaikuttaa melanooman vaarallisuuteen

”Jopa lääkärit saattavat mennä halpaan”

Ihomuutoksen vaarallisuutta ei voi arvioida itse

Melanooma voi näyttää esimerkiksi tältä: