Terveys

Verenpaineen mittaaminen liikunnan yhteydessä voi kannustaa liikkumaan entistä enemmän

Verenpaineen mittaaminen voi itsessään auttaa ylläpitämään säännöllistä liikuntaharrastusta, Journal of Hypertension -lehden julkaisemat tulokset vihjaavat. Tutkimukseen osallistui 24 keskimäärin 52-vuotiasta korkeaa verenpainetta potevaa miestä ja naista.Osana tutkimusta koehenkilöt liikkuivat ohjatuissa ryhmissä 40–50 minuuttia kolmesti viikossa, minkä lisäksi heitä kannustettiin liikkumaan omatoimisesti 30 minuuttia 1–2 kertaa viikossa.Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen vain liikkui ja toinen sai lisäksi mitata verenpainettaan ennen ja jälkeen liikunnan.Tutkijoiden ajatuksena oli, että liikunnan aikaansaama verenpaineen alentuminen tulisi mittaamalla paremmin esiin, ja se kannustaisi liikkumaan lisää. Tulokset myös viittasivat tähän, sillä verenpainettaan mitanneet osallistuivat ohjattuun liikuntaan verrokkeja tunnollisemmin, mutta he myös liikkuivat omatoimisesti noin 30 minuuttia enemmän joka viikko.Koska tutkimus oli pieni ja kesti vain muutaman kuukauden, tuloksia kannattaa tulkita varovaisesti. Ne viittaavat kuitenkin siihen, että verenpaineen mittaaminen voi kannustaa liikkumaan enemmän.Suomessa kohonnutta verenpainetta potee noin puolet miehistä ja kolmannes naisista. Korkea verenpaine on maailmanlaajuisesti merkittävimpiä terveysriskejä, ja se aiheuttaa vuosittain yli kymmenen miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Korkea verenpaine altistaa muun muassa sydän- ja verisuonitaudeille ja aivoverenkiertohäiriöille. Liikunnan lisäksi verenpainettaan voi laskea vähentämällä suolaa, laihduttamalla, vähentämällä alkoholin käyttöä, lopettamalla tupakoinnin ja syömällä kasviksia ja täysjyvätuotteita.