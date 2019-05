Terveys

Uusi tutkimus: Aurinkorasvan kemikaalit siirtyvät verenkiertoon – näkyvät jo vuorokauden käytön jälkeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hormonihäiriköistä yritetään päästä eroon

Fysikaaliset filtterit eivät imeydy

https://www.cdc.gov/biomonitoring/Benzophenone-3_FactSheet.html