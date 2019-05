Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat yleistyneet hurjasti – Suomessa niistä kärsii noin joka viides työikäinen

Terveys

Työikäisille tyypillisiä tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ovat erilaiset selän sekä niskan ja hartioiden vaivat. Myös nivelrikko on yleinen.

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat jo toiseksi suurin työkyvyttömyyden ja toiminnanvajauksen aiheuttaja maailmassa. Erityisesti tämä koskee Eurooppaa, WHO:n selvitys osoittaa. Suomessa tuki- ja liikuntaelinten sairauksista kärsii noin joka viides työikäinen.Yli 180 maata kattava selvitys osoittaa tuki- ja liikuntaelinten sairauksista johtuvan työkyvyttömyyden ja vajaakuntoisuuden yleistyneen noin kolmanneksen vuosina 2000–2015. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet lyhentävät myös elinikää, mutta vaikutus ei ole yhtä merkittävä kuin toimintakykyyn.Vuonna 2015 tuki- ja liikuntaelinten sairaudet olivat toiseksi merkittävin työkyvyttömyyden aiheuttaja mielenterveysongelmien jälkeen.Tulosten perusteella Euroopassa keskimäärin joka viides työkyvyttömyys tai toiminnanvajaus johtuu tuki- ja liikuntaelinten sairauksista, mikä selittynee väestön ikääntymisellä ainakin osittain. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat yleisimpiä varakkaissa maissa.Työikäisille tyypillisiä tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ovat erilaiset selän sekä niskan ja hartioiden vaivat. Myös nivelrikko on yleinen. Iän myötä vaivat yleistyvät ja varsinkin polven ja lonkan nivelrikko sekä luiden haurastuminen ja niistä johtuvat murtumat lisääntyvät.Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä Annals of the Rheumatic Diseases -lehdessä.