Maalaislääkäri Tapani Kiminkisen 5 ohjetta tyypin 2 diabeteksen torppaamiseen: ”Töppöstä toisen eteen”, hän sanoo

Terveys

Maalaislääkäri Tapani Kiminkisen 5 ohjetta tyypin 2 diabeteksen torppaamiseen: ”Töppöstä toisen eteen”, hän sa

Katso videolta, miten maalaislääkäri ohjeistaa torjumaan kakkostyypin diabetesta.

Terveisiä teidän kersoille ja kersojen kersoille: älkää helevetissä lihottako itseänne.

Ylipaino riskinä





Paino kuriin, siis

Salakavalasti oireeton