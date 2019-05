Terveys

Kasvispainotteinen ruokavalio on hyväksi myös munuaisille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kasvispainotteinen ja hedelmiä sisältävä ruokavalio voi tuoreen tutkimuksen perusteella ehkäistä kroonisen munuaistaudin kehittymistä. Terveellinen ruokavalio myös hidastaa munuaisten toiminnan heikentymistä.Tutkimuksen tulokset perustuvat lähes 15 000 keski-ikäisen 24-vuotiseen seurantaan, jonka aikana 4 300 osallistujaa sairastui krooniseen munuaistautiin.Kun tutkijat yhdistivät tiedot sairastumisista tietoihin osallistujien ruokavalioista, he havaitsivat kasvispainotteisesti syövien sairastuneen 11–14 prosenttia epätodennäköisemmin kuin osallistujien, joiden ruokavalioissa oli vähänlaisesti kasviksia. Yhteys havaittiin varsinkin normaalipainoisilla.Kasvisten lisäksi munuaisten kannalta terveellinen ruokavalio sisälsi hedelmiä, täysjyväviljoja, pähkinöitä sekä papuja tai muita palkokasveja. Tällainen ruokavalio on lähellä perinteistä Välimeren alueen ruokavaliota, joka tiedetään monella tapaa terveelliseksi.Krooninen munuaistauti tarkoittaa munuaisten toiminnan heikentymistä. Jos tauti pääsee etenemään pitkälle ja munuaisten toiminta heikkenee liikaa, potilas joutuu loppuelämäkseen dialyysiin eli keinomunuaishoitoon tai tarvitsee munuaissiirron. Munuaissairaus altistaa myös muille sairauksille, muun muassa sydän- ja verisuonitaudeille.Tutkimus julkaistiin Clinical Journal of American Society Nephrology -lehdessä.