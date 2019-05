Terveys

Onkohan kolesterolini koholla? Tunnista ja hoida elimistösi salakavala ongelma – 8 keinoa

Verikokeissa käyminen ei ole turha juttu





Kohenna itse kolesteroli kuntoon – 8 neuvoa

Selvitä, onko vanhemmillasi todettu korkea kolesteroli. Jos on, tarkista omat arvosi. Mikäli sinulla on ylipainoa, laihduta. Vältä kovien rasvojen nauttimista, suosi hyviä rasvoja. Syö sydänterveellisiä ruokia, kuten kalaa ja kasviksia. Lopeta tupakointi. Harrasta säännöllisesti liikuntaa. Muista kuidut! Eniten kuitua saa kokojyväviljatuotteista. Kokeile kasvisteroleita tai -stanoleita sisältäviä valmisteita, jotka vähentävät ravinnon kolesterolin imeytymistä verenkiertoon. Niitä on muun muassa leipälevitteissä.