Terveys

Elintarvikkeiden lisätyn sokerin vähentäminen estäisi diabetesta ja lasten lihomista

Jos Britannian hallituksen suunnittelemat sokerinvähentämistoimet onnistuvat, seuraavan vuosikymmenen aikana yli 150 000 brittiä säästyy diabetekselta ja lasten lihavuus vähenee yli 5 prosenttia. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, tuoreessa selvityksessä todetaan.Britannian hallituksen tavoitteena on yhteistyössä elintarviketeollisuuden ja ruokakauppaketjujen kanssa vähentää monien elintarvikkeiden sokeripitoisuuksia 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tähtäimessä ovat esimerkiksi sokeroidut murot ja herkut, mutta myös virvoitusjuomat, mehut ja muut sokeria paljon sisältävät elintarvikkeet. Hedelmät eivät ole listalla.Sokeripitoisuuden vähentämisen lisäksi tavoitteena on myös pakkauskokojen pienentäminen ja vähäsokeristen tuotteiden suosiminen kaupoissa.Jos tavoite saavutetaan, tutkijat arvioivat lasten päivittäisen energiansaannin laskevan keskimäärin 19 kilokaloria ja aikuisten 25 kilokaloria, mikä väestötasolla vähentäisi 4–10-vuotiaiden ja aikuisten lihavuutta 5,5 prosenttia. 11–18-vuotiaiden lihavuus vähenisi maltillisemmin, noin 2 prosenttia.Aikuisväestön laihtuminen tarkoittaisi yli 150 000 diabetestapausta vähemmän seuraavien kymmenen vuoden aikana, minkä lisäksi terveydenhuoltokuluissa säästyisi hurjat 350 miljoonaa euroa, tutkijat arvioivat.Tutkijat huomauttavat, että heidän lukunsa perustuvat oletukselle, jonka mukaan väestön sokerinkulutus ja energiansaanti pienentyvät sokerin vähentämisen ansiosta. On kuitenkin mahdollista, että ihmiset vain korvaavat puuttuvat kalorit jollain muulla tai alkavat syödä ja juoda sokeroituja tuotteita enemmän. Pakkauskokojen pienentäminen ei myöskään auta, jos myyntiä lisätään esimerkiksi paljousalennuksilla.Tutkimus julkaistiin BMJ-lehdessä.