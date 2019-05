Puolitoista miljoonaa suomalaista kärsii jatkuvasti tuki- ja liikuntaelinsairauksista – lepo ei ole parasta lääkettä

Terveys

Puolitoista miljoonaa suomalaista kärsii jatkuvasti tuki- ja liikuntaelinsairauksista – lepo ei ole parasta lä

Älä anna kivun lannistaa

Peli ei ole menetetty





Lepo ei ole parasta lääkettä

”Tekoniveloperaatio vasta vihoviimeisin keino”