Terveys

Varo vetämästä vappua liian pitkäksi – 6 ikävää asiaa, joihin runsas alkoholin kertakulutuskin voi johtaa

Haittoja tulee väistämättä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Neste- ja suolatasapainon häiriöitä Verensokerin laskua Sydämen rytmihäiriöitä Ruokatorven verenvuotoa Mahalaukun limakalvovaurioita Haimatulehduksen riskin

Maksa tokenee kun juominen loppuu





Ehkäise maksavaivat ajoissa

Nauttimalla alkoholia vain kohtuullisesti . Säännöllinen, runsas alkoholinkäyttö johtaa kirroosiin.

. Säännöllinen, runsas alkoholinkäyttö johtaa kirroosiin. Laihduttamalla : vyötärölihavuuteen liittyy lähes aina maksan rasvoittuminen. Se voi kehittyä kirroosiksi. Jo muutaman kilon pudotus poistaa tehokkaasti rasvaa maksasta ja vähentää maksakirroosin vaaraa.

: vyötärölihavuuteen liittyy lähes aina maksan rasvoittuminen. Se voi kehittyä kirroosiksi. Jo muutaman kilon pudotus poistaa tehokkaasti rasvaa maksasta ja vähentää maksakirroosin vaaraa. Liikkumalla: liikunta vähentää rasvan määrää maksassa, vaikka kropan paino ja kokonaisrasvaprosentti eivät merkittävästi tippuisi.

Kostea vappujuhlinta voi piristää mieltä, mutta vaarantaa maksan hyvinvoinnin – etenkin jos juhlinta venähtää yli vapun.Muutama kuohuva vapun kunniaksi on harvoin pahasta, mutta jos juominen jää päälle ja jatkuu viikon tai jopa syksyyn, tilanne on huolestuttava. Olut, siideri tai lonkero ei ole uusi janojuoma, Munuais- ja maksaliitosta muistutetaan.Pitkään jatkuva alkoholinkäyttö pienilläkin annoksilla vahingoittaa maksaa. Alkoholi sekä aiheuttaa rasvamaksaa että pahentaa ei-alkoholiperäistä rasvamaksaa.Maksan kannalta pienetkin alkoholimäärät ovat ikäviä, jos käyttö on päivittäistä.Kertaluonteinenkin alkoholin suurkulutus on haitaksi sekä maksalle että koko kropalle. Se voi aiheuttaa:Terve maksa toipuu juomingeista yleensä muutamassa päivässä. Pienemmät vauriot maksassa voivat korjaantua, kun lopettaa alkoholin käytön.Jos juominen kuitenkin jatkuu, seurauksena voi olla tulehduksellinen maksavaurio, joka voi johtaa maksakirroosiin. Suomessa yli 90 prosenttia maksakirrooseista on alkoholin aiheuttamia.Maksavauriot aiheuttavat oireita vasta kun ne ovat ehtineet pitkälle. Pitkälle edennyt maksakirroosi ei parane täysin juomisen loputtua, mutta maksan toiminta voi silti kohentua.Maksaongelmia voi ehkäistä omilla elämäntavoilla.Sokeriset herkut ja kova rasva ovat syömisiä, joita maksastaan huolehtivan kannattaa myös välttää.