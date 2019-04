Terveys

Hajuaistin heikentyminen on merkki vanhuksen terveysriskeistä

Hajuaistin heikentyminen saattaa kertoa vanhuksen suurentuneesta riskistä menehtyä seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Hajuaistin huonontuminen on todennäköisesti merkki elimistön ja terveydentilan laajemmasta heikentymisestä.Samansuuntaisia havaintoja on tehty myös aiemmissa tutkimuksissa. Heikko hajuaisti on yhdistetty myös alttiuteen sairastua muistisairauksiin.Nyt julkaistut tulokset perustuvat kahden tuhannen 71–82-vuotiaan terveystietoihin. Osallistujien hajuaistia testattiin yleisesti käytetyllä hajukokeella, jossa potilasta pyydetään tunnistamaan 12 tavallista hajua.Hajutestissä heikosti pärjänneet osallistujat menehtyivät seuraavien kymmenen vuoden sisällä lähes puolet todennäköisemmin kuin osallistujat, joiden hajuaisti oli yhä hyvä.Yhteys oli voimakkain miehillä ja naisilla, jotka itse arvioivat terveydentilansa hyväksi seurannan alkaessa. Tämä viittaa tutkijoiden mukaan siihen, että hajuaistin heikentyminen voi olla varhainen merkki vielä tunnistamattomista terveysongelmista.Hajuaistin lisäksi moni muukin seikka on voinut vaikuttaa tuloksiin, joten niitä kannattaa tulkita varoen. Yhteys ei kuitenkaan selittynyt elintavoilla, osallistujien sairauksilla tai sosioekonomisilla taustamuuttujilla.Tutkimus julkaistiin Annals of Internal Medicine -lehdessä.