”Kohtaan joka viikko vastaanotollani naisia, jotka pelkäävät, että taas se tulee” – kuukautisia edeltävän PMS:n pahempi muoto voi suistaa elämän raiteiltaan

Terveys

”Kohtaan joka viikko vastaanotollani naisia, jotka pelkäävät, että taas se tulee” – kuukautisia edeltävän PMS:

Tunnista oireet

Mieliala on masentunut, ahdistunut ja toivoton

Iloa normaalisti tuottaviin asioihin, kuten harrastuksiin, ei riitä mitään mielenkiintoa

Ajatukset voivat olla jopa itsetuhoisia

Mieliala vaihtelee rajusti

Epätoivoa ja pelkoa





Lääkitys tarpeen