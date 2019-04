Yö-legendan kohtalo sai suomalaiset hakemaan joukolla apua unihäiriöihin – ”Lääkäritkin ovat tämän kevään aikana havahtuneet”

Terveys

Yö-legendan kohtalo sai suomalaiset hakemaan joukolla apua unihäiriöihin – ”Lääkäritkin ovat tämän kevään aika

Hoitamaton uniapnea on jopa hengenvaarallinen

Ylipaino ei ainut syy

Unihäiriöitä on useita muitakin kuin uniapnea





Lääkäritkin havahtuivat