Kysy nämä kysymykset itseltäsi – vastaukset voivat paljastaa masennuksen

Ei katso ikää tai elämäntilannetta

Olenko masentunut?

Oletko kokenut pidempään kuin kahden viikon ajan mielialasi masentuneeksi, surulliseksi tai tyhjäksi suurimman osan päivästä ja lähes joka päivä? Tai ovatko muut huomauttaneet masentuneesta mielialastasi? Onko mielenkiintosi tai mielihyväsi ollut ainakin kaksi viikkoa tai pidempään vähentynyt kaikissa tai lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa? Onko painosi laskenut tai noussut huomattavasti tai onko ruokahalusi merkittävästi lisääntynyt tai vähentynyt? Oletko kärsinyt unettomuudesta tai liiallisesta nukkumisesta lähes päivittäin ainakin kahden viikon ajan? Oletko kärsinyt henkisestä tai ruumiillisesta kiihtyneisyydestä tai hitaudesta lähes päivittäin ainakin kahden viikon jakson aikana? Oletko kärsinyt väsymyksestä tai voimattomuudesta lähes päivittäin ainakin kahden viikon ajan. Oletko kärsinyt arvottomuuden tunteista tai kohtuuttomista tai aiheettomista syyllisyyden tunteista lähes joka päivä jo yli kaksi viikkoa? Oletko kärsinyt ajattelukyvyn heikkoudesta, keskittymiskyvyttömyydestä tai päättämättömyydestä lähes päivittäin ainakin kahden viikon ajan? Oletko nyt vähintään kahden viikon jakson aikana toistuvasti ajatellut kuolemaa tai itsemurhaa?

Masennuksen ansa on murrettava

Jos mieli on musta jatkuvasti ainakin kahden viikon ajan, kyseessä voi tavallisen, elämään kuuluvan alakulon sijaan olla masennus.Masennus on yksi yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä. Käypä hoito -suosituksen mukaan masennustilasta kärsii vuoden aikana noin viisi prosenttia väestöstä eli noin 275 000 suomalaista.Masennuksen puhkeaminen ei katso ikää eikä elämäntilannetta.Tyypillisiä oireita masentuneella ovat Mielenterveystalon määritelmän mukaan lisääntynyt alakuloisuus, toimintakyvyn lasku, syyllisyyden ja toivottomuuden tunteet, univaikeudet, ruokahaluttomuus, alentunut kyky tuntea kiinnostusta tai mielihyvää sekä ajatusten keskittyminen kuolemaan.Oireet ovat omiaan lamaannuttamaan, mutta niihin pitäisi silti havahtua ja puuttua. Sairauden varhainen toteaminen ja hoidon aloittaminen on tärkeää, jotta masennus ei pääse pitkittymään.Käypä hoito -suositus muistuttaa, että masennuksen hoidon lähtökohtana on aina lääkärintutkimus.Vaikka diagnoosin tekeminen kuuluu lääkärille, omaa masentuneisuutta voi kuitenkin arvioida seuraavien kysymysten avulla, kertoo Irti masennuksesta -kirja (Duodecim).Kysymyksiin voi vastata kyllä tai ei. Jotta voisi ajatella masennusta esiintyvän, tulisi kysyttyjä asioita ilmetä ainakin kahden viikon ajan ja niiden pitäisi myös olla poikkeuksellisia normaalitilanteeseen verrattuna.Jos useampi yllä kysytyistä asioista toteutuu, on lääkärin syytä arvioida tilanne.Masennusta voidaan hoitaa useilla eri tavoilla. Päähoitolinjat ovat biologiset hoidot, kuten lääkitykset, ja vuorovaikutushoidot, kuten psykoterapia.Masennuksesta kärsivä voi kirjan mukaan saada paljon apua myös itsenäisestä harjoittelusta, koska ulkopuolelta neuvominen ja ohjaaminen voi auttaa vain tiettyyn rajaan saakka.– Jotta masentunut voisi toipua, on hänen murrettava masennuksen ansa. Masennuksen itseään ruokkivasta kehästä on tavalla tai toisella hypättävä ulos, kirjassa kerrotaan.Lähteet: Irti masennuksesta (Duodecim, 2017), Käypä hoito -suositus, Mielenterveystalo.