Terveys

Jälleen uutta näyttöä Välimeren ruokavalion hyödyistä – voi pienentää sydän- ja verisuonitautien sekä aivoinfarktin riskiä

26.4. 10:56

Välimeren ruokavalio Vain harvat noudattavat kaikilta osin Välimeren perinteistä ruokavaliota, jonka terveellisyys on osoitettu monissa tutkimuksissa.

Välimeren alueen perinteinen ruokavalio on monissa tutkimuksissa osoitettu terveelliseksi, mutta nyt hyödyistä on saatu jälleen lisätodisteita. Tuoreen katsaustutkimuksen mukaan kyseisen ruokavalion avulla voi pienentää riskiään sairastua tai menehtyä sydän- ja verisuonitauteihin ja aivoinfarkteihin.



Välimeren perinteistä ruokavaliota noudattavat syövät runsaasti kasviksia, oliiviöljyä, pähkinöitä, hedelmiä, kalaa ja täysjyväviljoja ja käyttävät kohtuullisesti alkoholia ja vähänlaisesti punaista lihaa, makeisia ja teollisia viljoja. Vain harvat noudattavat tällaista ruokavaliota kaikilta osin, ja tutkimuksissa usein arvioidaankin, miten lähellä perinteistä ruokavaliota henkilön ruokavalio on.



Nyt julkaistussa katsauksessa tutkijat yhdistivät 29 tutkimuksen aineistot, ja analysoivat ne uudelleen. Analyysin perusteella riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, sydänkohtaukseen tai aivoinfarktiin oli 20–30 prosenttia pienempi henkilöillä, joiden ruokavalio oli hyvin lähellä Välimeren perinteistä ruokavaliota. Vertailukohtana olivat osallistujat, joiden ruokavaliossa oli hyvin vähän välimerellisiä piirteitä.



Tutkimus julkaistiin European Journal of Nutrition -lehdessä.