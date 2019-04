Terveys

Koivun kukinta on vasta alussa – 15 vinkkiä jotka auttavat, kun allergia piinaa

15 vinkkiä allergikolle

Jos oireita on päivittäin, kannattaa käyttää antihistamiinivalmistetta. Niitä saa apteekista reseptittä. Antihistamiinit alkavat tehota heti, joten niiden käyttö aloitetaan vasta silloin, kun oireet alkavat. Nenäsuihkeiden ja silmätippojen käyttö on hyvä aloittaa ennakoivasti, koska ne vaikuttavat tehokkaimmin säännöllisessä käytössä. Nenän limakalvoja voi myös kosteuttaa öljypohjaisilla nenäsuihkeilla tai -tipoilla. Huuhtele nenä nenäkannulla ennen nenäsuihkeen käyttöä. Tekniikan opettelu voi kestää hetken, mutta huuhtelu poistaa nenästä eritteitä ja epäpuhtauksia. Jos lääkkeet eivät auta tai oireisiin liittyy yskää ja hengenahdistusta, on syytä mennä lääkäriin. Lääkäri voi määrätä vahvempia rohtoja. Siitepölykauden aikana astmalääke voi olla tarpeen. Ulkoile aamuisin, iltamyöhään tai sateen jälkeen. Silloin siitepölyä on ilmassa vähiten. Aurinkoisessa ja tuulisessa säässä siitepölyä on ilmassa paljon. Käy suihkussa ennen nukkumaanmenoa, niin siitepöly huuhtoutuu pois hiuksista eikä hankaudu tyynyyn ja kasvoihin. Suosi ulkoillessa sileäpintaisia vaatteita. Siitepöly tarttuu helpoimmin karheisiin ja pörröisiin materiaaleihin. Pyyhi pölyt kotoa kostealla liinalla tai mikrokuituliinalla. Erityisesti eteinen kannattaa siivota huolella, jotta siitepöly ei kantaudu pidemmälle kotiin. Vältä pölyä kerääviä sisustusmateriaaleja. Kuivata pyykki ja tuuleta vaatteet sisätiloissa, koska siitepöly tarttuu myös ulkona kuivuvaan pyykkiin. Vaihda vuodevaatteet tavallista useammin. Pidä ikkunat ja ovet kiinni pahimpaan siitepölyaikaan tai asenna tuuletusikkunoihin ja ulkoilmaventtiileihin hiukkassuodattimet. Niitä saa rautakaupoista. Jos kodissa on koneellinen ilmanvaihto, vaihda suodattimet säännöllisesti. Imuroi myös auto usein ja vaihda raitisilmasuodatin säännöllisesti. Siitepöly tarttuu myös heinikossa kulkevan kissan tai koiran turkkiin, joten harjaa lemmikkisi ulkoilun jälkeen. Kitke pujot pihasta ennen niiden kukintaa heinäkuun alkupuolella. Pujo pitää vetää irti juurineen. Myös ilmanpuhdistimisesta saattaa olla apua. Ilmapuhdistinta valitessa kannattaa varmistaa, että laite on riittävän hiljainen. Harkitse siedätystä. Hoito kestää noin kolme vuotta mutta saattaa auttaa jo ensimmäisenä hoitovuotena. Hoidot aloitetaan yleensä syksyllä ja niiden teho on yksilöllinen.