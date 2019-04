Terveys

Kevätsäteet alkavat rypistää ihoa heti – muista nämä 4 asiaa ennen kuin ryntäät ulos aurinkoon

1. Suojaa, suojaa!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso artikkelin yllä olevalta videolta havainnollistavat esimerkit siitä, kuinka paljon aikuinen ja lapsi oikeasti tarvitsevat aurinkorasvaa.

2. Punakka ruusufinni voi puhjeta tai pahentua





3. Auringon ahnehtiminen vanhentaa enemmän kuin uskotkaan

4. Valoihottuma voi villiintyä