Ahdistuneisuus kovassa kasvussa suomalaisilla – tunnista, viittaavatko oireesi jo häiriöön





Ovatko ahdistus ja huoli selvästi liiallisia?

Tunnista oireet

Ahdistuneisuus on luonteeltaan jatkuvaa, pitkäaikaista ja olosuhteisiin nähden liiallista eikä kyseessä ole toiseen psykiatriseen tilaan kuuluva oire.

Ahdistus, pelokas odotus ja huoli ilmenevät useimpina päivinä ja yhtäjaksoisesti vähintään kuuden kuukauden ajan.

Jatkuvaan ahdistuneisuuteen ja huoleen yhdistyy levottomuuden tai jännittyneisyyden tunne, väsymys, keskittymisvaikeudet, ärtyneisyys, vapina, säpsähtely, hikoilu, pahoinvointi, ripuli, hengityksen tai pulssin tihentyminen, lihasjännitys tai vaikeus nukahtaa ja pysyä unessa.

Mitä aikaisemmin hoitoon, sen parempi