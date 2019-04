Terveys

Erota vakavat vatsakivut harmittomista väänteistä – näissä tapauksissa pitää hakeutua pikaisesti hoitoon

Kipu alkaa yhtäkkiä

Kipu on uusi

Kipu ei hellitä, vaan saattaa vaan voimistua

Akuuttiin kipuun liittyy muitakin oireita, kuten oksentamista, kuumetta tai muita kipuja

Kipukohtauksia

Tuskainen tunne oikealla alavatsalla

Vatsan vasen puoli tulessa

Aaltomaisesti alkava ja paheneva kipu

Salamannopeaa kipua

Puristavat tuntemukset ylävatsalla

Selvitä vaivojen syy