Yhdysvaltalaistutkimus: sydäninfarktit ovat vähentyneet dramaattisesti – Suomessakin samansuuntainen kehitys

24.4. 10:38

Sydäninfarkti Verrattuna 1970-lukuun suomalaisten sydän- ja verisuonitautikuolleisuus on laskenut 80 prosenttia.

Yhdysvaltalaiset sairastuvat ja menehtyvät sydäninfarkteihin huomattavasti harvemmin kuin 1990-luvulla, tuore tutkimus osoittaa. Kehitys on ollut samansuuntainen myös Suomessa.



JAMA Network Open -lehdessä julkaistut tulokset perustuvat neljän miljoonan yhdysvaltalaisen terveystietoihin, ja niiden perusteella vuosina 1995–2014 sydäninfarkteista johtuvat sairaalakäynnit vähentyivät 38 prosenttia ja sydäninfarktista johtuvat kuolemat 30 prosenttia. Tämä johtuu todennäköisesti sairastumisten ehkäisystä ja hoidon parannuksista.



Myös Suomessa sydäninfarktit ovat vähentyneet huomattavasti edeltävien vuosikymmenten aikana. Tärkeimmät syyt suotuisaan kehitykseen ovat riskitekijöiden parempi hoitaminen, etenkin tupakoinnin vähentyminen ja kolesterolitasojen ja verenpaineen lasku, mutta myös sydän- ja verisuonisairauksien tehokkaampi hoito. Verrattuna 1970-lukuun suomalaisten sydän- ja verisuonitautikuolleisuus on laskenut 80 prosenttia.



Sydäninfarkti eli sydänkohtaus tarkoittaa sydänlihaksen kuoliota, joka johtuu sepelvaltimon tukkeutumisen aiheuttamasta hapenpuutteesta. Yleensä sydänkohtaus aiheuttaa kovan, laajalti rintalastan takana tuntuvan kivun. Kipua kuvataan usein puristavaksi tai vannemaiseksi, ja se voi säteillä olkavarsiin, leukaan ja jopa selkään. Kipu on kovaa, se jatkuu samanlaisena ja usein se myös nostattaa kylmän hien pintaan.