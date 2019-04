Terveys

Uusi havainto rintasyövän uusiutumisesta – kasvainsolut verenkierrossa ovat merkki huonosta ennusteesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Verenkierrossa esiintyvät kasvainsolut ovat merkki huonosta rintasyövän ennusteesta diagnoosin aikoihin, mutta sama näyttäisi pitävän paikkansa vielä vuosia myöhemminkin. Tuoreen tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että verinäytteestä mitattavia kiertäviä kasvainsoluja voisi käyttää potilaiden seurannassa hoitojen jälkeenkin.Tutkimus perustuu 1 100 rintasyöpäpotilaan seurantaan ja sen mukaan vajaalla viidenneksellä potilaista oli kiertäviä syöpäsoluja veressä vielä kaksi vuotta kemoterapiahoitojen jälkeen. Näiden potilaiden rintasyöpä myös uusiutui todennäköisemmin, ja he myös menehtyivät muita todennäköisemmin seurannan aikana.Havainnot olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat kiertävien syöpäsolujen mittaamisen voivan parantaa rintasyöpäpotilaiden seurantaa ja mahdollisesti auttaa tunnistamaan potilaita, joiden sairaus myös uusiutuu todennäköisemmin.Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä Suomessa. Siihen sairastuu noin 5 000 naista vuosittain. Rintasyöpä on yleistynyt, mutta tehokkaiden hoitojen ja varhaisen toteamisen ansiosta 90 prosenttia potilaista on elossa vielä viisi vuotta diagnoosista.Tutkimus julkaistiin Journal of the National Cancer Institute -lehdessä.