Kännykän tuijottamisesta aiheutuneet silmävaivat veivät Tiinan lääkäriin – taustalta paljastui salakavala piilokarsastus, jota on jopa puolella ihmisistä

Terveys

Kännykän tuijottamisesta aiheutuneet silmävaivat veivät Tiinan lääkäriin – taustalta paljastui salakavala piil

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Silmä kaipaa kaukaisuutta

Teksti näyttää sumentuvan tai rivit hyppelevät

Silmät tuntuvat väsyneeltä ja rasittuneelta

Päätä särkee

Kun katsoo läheltä kauas, ei heti meinaa nähdä tarkasti





Karsastus voi olla salakavala

Silmät tuntuvat väsyneiltä ja rasittuneilta

Päätä särkee

Kuvaa on vaikea saada tarkennettua

Joskus kuva voi näkyä kahtena

Hoitokeinoja

Hanki oikeanlaiset silmälasit

Varmista hyvä työergonomia eli itsellesi optimaalinen etäisyys näyttöpäätteestä sekä mm. riittävän iso fonttikoko

Lepuuta silmiä säännöllisesti kauas katsomalla

Kännykkä telakalle