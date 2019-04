Terveys

Aivoinfarkti ei katso ikää – jos nämä oireet iskevät, ei pidä soittaa mihinkään muualle kuin 112:een

Ennuste sitä parempi, mitä nopeammin saa hoitoa

Akuuttihoitoketjut Suomessa maailman nopeimmat

Aivoinfarktin tai aivoverenvuodon oireet ja riskitekijät

Äkillinen toispuoleinen, käden tai jalan heikkous tai tunnottomuus.

Äkillinen puheentuoton häiriö

Suupielen roikkuminen

Migreeniauraa muistuttavat oireet

Näköhäiriö toisessa tai molemmissa silmissä tai kaksoiskuvat

Hahmotusvaikeus

Tasapainohäiriö, kävelyvaikeus ja huimaus

Muistamattomuus, outo käytös, sekavuus

Kohonnut verenpaine Eteisvärinä ja muut sydänsairaudet Hyytymishäiriöt Tupakointi Ylipaino Liikunnan puute Epäterveellinen ruokavalio Hormonihoidot Tulehdukset, pahanlaatuiset taudit Diabetes Perinnölliset tekijät