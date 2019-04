Terveys

Ilkka, 43, ehti kirjoittaa avopuolisolleen viestin: ”sydäninfarkti” – sitten sumeni

2015 olin 7-vuotiaan tyttäreni kanssa kaksin kotona. Tyttö katsoi piirrettyjä, ja itse tein aamupalaa. Kun katselin lasin läpi mikrossa valmistuvaa puuroa, rinnassani alkoi tuntua epämukavalta. Venytin rintakehää, jolloin kipu muuttui raastavaksi ja kylmä hiki kihosi. Tiesin, että tilanne on paha.Soitin heti äidilleni, että tuon tytön hänelle hoitoon. Ilmoitin myös silloiselle avopuolisolleni, että lähden rintakivun vuoksi lääkäriin. Kun tyttäreni sai ulkovaatteet päälle, ajoimme kolme kilometriä äitini luokse. Sieltä jatkoin terveyskeskukseen.Terveyskeskuksessa kipu yltyi ja makasin sängyllä vääntelehtien, kun hoitajat kiinnittivät sydänfilmikoneen johtoja. Kyseessä oli sydäninfarkti.Ambulanssissa tuli tunne, etten välttämättä selviä Turkuun asti. Muistan kirjoittaneeni avopuolisolleni viestin ”sydäninfarkti” – sitten sumeni.minut vietiin suoraan varjoainekuvaukseen ja pallolaajennukseen.Isoisäni kymmenestä sisaruksesta kaikki kuolivat sydän- tai verisuoniperäiseen sairauteen. Osasin siis odottaa sydän- tai verisuoniongelmia, mutta en vielä näin nuorena.Ensimmäinen vuosi infarktin jälkeen meni ihan hyvin. Sen jälkeen huonot tuntemukset lisääntyivät, ja kävin 33 kertaa lääkärin tarkistettavana. Joka kerta vastauksena oli ”ei sydänperäistä”.Vuosi sitten minulle tehtiin uusi varjoainekuvaus. Lääkäri sanoi, että hyvä kun tulit, sillä laajennettu kohta oli menossa jälleen tukkoon. Minulle tehtiin toinen pallolaajennus.Elämä on muuttunut infarktin jälkeen radikaalisti. Päivittäiset rytmihäiriötkin muistuttavat omasta kuolevaisuudesta. Olo vaihtelee hyvästä huonoon.Olen nyt sairauslomalla ja tulin juuri kolmannesta varjoainekuvauksesta. Olen ollut hirvittävän väsynyt ja hengästyttää koko ajan.suunnitellaan tahdistimen laittamista sydämen vajaatoiminnan vuoksi. Se on kaksipiippuinen juttu: toisaalta se tarkoittaa, että jokin on mennyt huonompaan suuntaan, mutta toisaalta tahdistin luultavasti pelastaa henkeni.Tyttäreni on luonani joka toinen viikonloppu. Se huolettaa, että miten käy, jos saan infarktin hänen läsnä ollessaan. Siksi tytölle on asennettu puhelimeen 112-sovellus ja hän on oppinut ensiapua ja elvytystä Redi Kids -ryhmässä.Nuoret sydänsairaat on jätetty vähän heitteille. Monet kuntoutukset ja koulutukset on suunnattu eläkeikäisille, joilla on jo aikuiset lapset ja vapaata päivisin.Itse löysin yllättäen vertaistuen entisestä työkaveristani, joka sai sydänkohtauksen 38-vuotiaana. Naisella on myös itsellään pienet lapset. Yhdessä perustimme Facebookiin Nuoret sydänsairaat -ryhmän, jotta muiden samassa tilanteessa olevien ei tarvitsisi tuntea olevansa yksin.”