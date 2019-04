Verenpaineen hoito kannattaisi aloittaa heti kahdella lääkkeellä – yksi lääke ei useinkaan tuota toivottuja tuloksia

Terveys

Verenpaineen hoito kannattaisi aloittaa heti kahdella lääkkeellä – yksi lääke ei useinkaan tuota toivottuja tu

Verenpainepotilaita olisi hyvä hoitaa kahden verenpainelääkkeen yhdistelmällä heti alusta saakka, tuoreet tutkimustulokset vahvistavat. Sopivilla annoksilla yhdistelmälääkitys on yhtä lääkettä tehokkaampi eikä lisää haittavaikutuksia.Tulokset perustuvat 33 tutkimuksen aineistoihin ja 13 000 potilaan terveystietoihin, jotka julkaistiin Journal of Hypertension -lehdessä. Niiden mukaan tavallisilla annoksilla yhdistelmälääkitys alentaa systolista verenpainetta 5–7,5 mmHg enemmän kuin yhden lääkkeen lääkitys. Myös tavallista alhaisemmilla annoksilla kahden lääkkeen yhdistelmä oli tehokkaampi, mutta ero ei ollut yhtä suuri.Potilaiden verenpaine oli muutenkin paremmassa hoitotasapainossa eivätkä haittavaikutukset juuri eronneet yhden lääkkeen hoidosta. Suurempien annosten yhdistelmähoidoista oli vähänlaisesti tietoa, mutta ne eivät näyttäneet suovan lisähyötyjä tavanomaisiin annoksiin verrattuna. Tutkimuksiin osallistuneiden verenpaine oli keskimäärin 155/100 mmHg.Eurooppalaiset hoitosuositukset kannustavat nykyään aloittamaan lääkehoidon kahden lääkkeen yhdistelmällä, sillä yhden lääkkeen hoito ei useinkaan tuota toivottuja tuloksia. Yhdistelmähoitoja käytetään varsinkin, kun potilaan verenpaine on hyvin korkea tai potilas on muuten suuressa sydän- ja verisuonioireiden vaarassa.Suomessa korkeaa verenpainetta potee noin puolet miehistä ja kolmannes naisista. Verenpainelääkityksellä on noin puoli miljoonaa. Korkea verenpaine on maailmanlaajuisesti merkittävimpiä terveysriskejä, ja se aiheuttaa vuosittain yli kymmenen miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Verenpainetauti altistaa monille sairauksille, muun muassa sydän- ja verisuonitaudeille ja aivoverenkiertohäiriöille.