Terveys

Ahdistus on jo lähes kansantauti – jopa yli puolet ahdistushäiriön kriteerit täyttävistä ei hakeudu hoitoon

Ahdistus on usein stressin laukaisema noidankehä

Jatkuva tavoitettavissa olo, sosiaalisen median luomat vaivihkaiset paineet yhdistettynä mahdollisesti liian vähälle jäävään palautumiseen ovat todella kuormittavia aivoille.

Paras apu saadaan terapian ja lääkkeiden yhdistelmällä

Aivot tarvitsevat rauhaa ja palautumista, unta ja ravintoa.

Apua kotikonstein