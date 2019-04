Terveys

Maalaislääkäri Kiminkinen: Erektio-ongelmat voivat olla ensimerkki sairaudesta – mies, selvitä nämä 5 asiaa

Viimeistään keski-iässä syytä tsempata

Vaikuta itse





Mies – tarkista ainakin nämä 5 asiaa

Mittaa vyötärönympäryksesi. Vyötärölihavuudella on todettu selvä yhteys lisääntyneeseen sydän- ja verisuonitautien vaaraan sekä tyypin 2 diabetekseen. Merkittävästä vyötärölihavuudesta on kyse, kun vyötärön ympärysmitta on yli 100 senttiä. Selvitä, onko suvussasi tautitaakkaa (valtimonkovettuma-, kakkostyypin sokeri- tai verenpainetauti) ja ota se huomioon. Jos omilla vanhemmillasi on esimerkiksi epäedulliset rasva-arvot, ne voivat olla perillisilläkin. Hommaa verenpainemittari ja tarkkaile lukemia. Verenpainetauti altistaa monille sairauksille, mm. sydän- ja verisuonitaudeille, aivohalvauksille ja salakavalasti myös verisuoniperäiselle muistisairaudelle. Ole tietoinen rasva-arvoistasi. Korkea kolesteroli aiheuttaa verisuonten ahtautumista, mikä voi pahimmillaan johtaa sydän- tai aivoinfarktiin. Kolesterolitaso on hyvä tietää jo nuorena erityisesti silloin, jos siihen on sukurasite. Jos sinulla on virtsaamisvaikeuksia, mene aina lääkäriin. Kyse saattaa olla eturauhasen hyvänlaatuisesta liikakasvusta, joka voi hoitamattomana johtaa vakaviinkin munuaisongelmiin. Virtsaamisvaikeudet voivat olla merkki myös eturauhassyövästä.