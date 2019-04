Terveys

Kätkytkuolemat vähenisivät, jos entistä harvempi tupakoisi raskauden aikana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Raskauden aikana tupakoivat äidit suurentavat lapsensa riskiä menehtyä kätkytkuolemaan, tuore yhdysvaltalaistutkimus vahvistaa. Riski pienenee, jos tupakointia vähentää, mutta se on silti suurempi kuin savuttomien. Tupakointi on nykyään merkittävin ehkäistävissä oleva kätkytkuolemien riskitekijä.Pediatrics-lehden julkaisemat tulokset osoittavat raskaudenaikaisen tupakoinnin kaksinkertaistavan kätkytkuoleman riskin. Yhteys näkyy jo yhden päivittäisen tupakan polttavilla, ja voimistuu mitä enemmän äiti tupakoi.Jos tupakoinnin ja kätkytkuolemien yhteys on kausaalinen, tutkijat arvioivat tupakoinnin olevan vastuussa joka neljännestä kätkytkuolemasta Yhdysvalloissa. Vaikutus voi olla vielä suurempi, jos huomioidaan myös passiivinen tupakointi.Kätkytkuolema tarkoittaa terveenä pidetyn vauvan äkillistä ja selittämätöntä kuolemaa. Niiden perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta mm. aivojen serotoniinin puutetta on epäilty. Kätkytkuoleman vaaraa voi pienentää nukuttamalla vauva selällään. Vatsalleen nukuttamista tulisi välttää. Suomessa sattuu vuosittain noin parikymmentä kätkytkuolemaa.Valistuksesta huolimatta joka seitsemäs suomalaisnainen tupakoi raskauden aikana. Heistä valtaosa tupakoi koko raskausajan.