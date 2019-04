Terveys

Sairas ääni kielsi Nooraa, 42, syömästä: ”Koko aikuisikäni on ollut taistelua syömishäiriön kanssa”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Junttasin kaikki ikävät tunteet ja kokemukset sisääni”

Pojat alkoivat hakea tanssimaan, ja sukulaiset kehuivat. Myöhemmässä elämänvaiheessa työkaverit kyselivät ihaillen, mitä teen että pysyn ”nollakoossa”.

”Huomasin olevani kauheassa pakkopaidassa”

Muistan vieläkin sen tyytyväisyyden tunteen, kun sairaalasta päästyäni sujahdin ennen kireisiin urheilutrikoisiin kuin makuupussiin.

Uima-altaasta tuli pakopaikka

Kaikki voivat toipua – minäkin toivuin. Ei tämä ole mikään kuolemantuomio.

Kaikki voivat toipua