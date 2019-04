16 hyvää muutosta, jotka tapahtuvat, kun vähennät alkoholinkäytön riskirajan alle: ”Osa hyödyistä tulee nopeastikin”

Terveys

16 hyvää muutosta, jotka tapahtuvat, kun vähennät alkoholinkäytön riskirajan alle: ”Osa hyödyistä tulee nopeas

Riski kohonnut yli puolella miljoonalla

Riskit vaihtelevat paljon yksilöllisesti

Moni vähentäjä yllättyy, kuinka olo kohenee

16 hyötyä vähentämisestä

Nukkuminen paranee. Tämän muutoksen voit huomata hyvin nopeastikin. Yleisvointi kohenee, kun uni on parempaa. Keskittymiskyky paranee. Ylipaino laskee kohtuullisen nopeasti, ellet lisää syömistä. Verenpaine saattaa laskea painonlaskun myötä. Maksa alkaa toimia paremmin, kun sen rasva vähenee. Samalla pienenee tulevien maksaongelmien riski. Miehet voivat huomata positiivisia vaikutuksia libidoon ja erektioon, sillä alkoholi vähentää miessukuhormonin erittymistä. Naisilla kuukautishäiriöt voivat tasaantua ja hedelmällisyys saattaa parantua. Alkoholin pitkäaikainen säännöllinen käyttö vaikuttaa molempiin. Tyypin 2 diabetekseen sairastumisen riski laskee. Sydänperäisten ongelmien, kuten eteisvärinän, riski vähenee. Syöpäriski pienenee. Runsas alkoholinkäyttö lisää suun, nielun, kurkunpään ja ruokatorven syövän sekä mahasyövän riskiä. Alkoholiriippuvuuden riski vähenee. Osalla pitkittynyt riskikäyttö johtaa lopulta riippuvuuteen. Aivot voivat paremmin. Olet skarpimpi, ja muisti voi parantua, mikäli pysyviä vaurioita ei ole vielä syntynyt. Ulkonäkö kohenee, sillä alkoholin aiheuttamat muutokset esimerkiksi hormonituotannossa näkyvät myös kasvoissa ja ihon kunnossa. Mielenterveysongelmat lievittyvät. Alkoholi pahentaa ahdistuneisuutta, masennusta ja persoonallisuushäiriötä sekä heikentää niiden lääkityksen tehoa. Mieliala kohoaa. Vaikket kärsisi varsinaisesta masennuksesta, alkoholi madaltaa pidemmän päälle mielialaa.