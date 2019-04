Terveys

Suoliston mikrobit saattavat vaikuttaa verenpaineeseen

Suoliston mikrobikannalla ja sen monipuolisuudella saattaa tuoreen tutkimuksen mukaan olla yhteyksiä verenpaineeseen. Havainnot pitää vahvistaa, mutta samansuuntaisia tuloksia on saatu viime aikoina muissakin tutkimuksissa.Hypertension-lehden julkaisemat tulokset perustuvat 530 aikuisen 30-vuotisiin seurantatietoihin sekä heidän ulostenäytteidensä analyysiin.Analyysin perusteella korkea verenpaine oli harvinaisempaa osallistujilla, joiden suoliston mikrobikannat olivat monipuoliset ja runsaat. Yhteys jonkin verran heikkeni sen jälkeen, kun analyysissa huomioitiin osallistujien painoindeksi.Suoliston bakteerit ovat suuren mielenkiinnon kohteena tiedemaailmassa, ja niiden arvellaan vaikuttavan monien sairauksien syntyyn. Muutama vuosi sitten suoliston bakteerien muun muassa havaittiin vaikuttavan siihen kohottaako runsassuolainen ruoka verenpainetta vai ei. Havainnot ovat hyvin alustavia ja niihin todennäköisesti vaikuttavat esimerkiksi ruokavalio ja monet muut sekoittavat tekijät. Jos suoliston bakteerikantojen ja verenpaineen yhteys kuitenkin varmistuu tulevissa tutkimuksissa, bakteerikantoihin vaikuttamalla voisi mahdollisesti myös hoitaa tai ehkäistä korkeaa verenpainetta.Suomessa korkeaa verenpainetta potee noin puolet miehistä ja kolmannes naisista. Verenpainelääkityksellä on noin puoli miljoonaa. Korkea verenpaine on maailmanlaajuisesti merkittävimpiä terveysriskejä, ja se aiheuttaa vuosittain yli kymmenen miljoonaa ennenaikaista kuolemaa. Verenpainetauti altistaa monille sairauksille, muun muassa sydän- ja verisuonitaudeille ja aivoverenkiertohäiriöille.