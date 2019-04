Terveys

Näihin asioihin henkisesti vahva ihminen ei sorru – katso, voitko itse ruksia kaikki 13 kohtaa

Näihin henkisesti vahva ihminen ei sorru

Ei tuhlaa aikaa itsesääliin. Ei anna muiden kontrolloida elämäänsä. Ei pelkää muutosta. Ei keskity asioihin, joita ei voi muuttaa. Ei huolehdi muiden miellyttämisestä. Ei pelkää laskelmoituja riskejä. Ei murehdi menneisyyttä. Ei toista samoja virheitä. Ei kadehdi muiden menestystä. Ei luovuta ensimmäisen epäonnistumisen jälkeen. Ei pelkää olla yksin. Ei koe maailman olevan hänelle velassa. Ei odota tuloksia välittömästi.

Avainasemassa on myönteinen sopeutuvuus

Ei tahdonvoima vaan se, mitä ajattelemme tahdonvoimasta

Entä jos työ on pelkkää pakkopullaa?