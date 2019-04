Terveys

Kuukautiskivut rajoittavat elämää jopa kolmanneksella naisista

Noin kolmannes naisista joutuu järjestelemään menemisiään ja tekemisiään kuukautisoireiden takia, mutta läheskään kaikki eivät kerro niistä perheelleen. Melkein kaikilla naisilla on ajoittain lieviä kuukautiskipuja, ja 5–15 prosenttia kärsii voimakkaista kuukautiskivuista.Tiedot käyvät ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa kuukautisoireista ja niiden vaikutuksista arkielämään kyseltiin 43 000:lta 15–45-vuotiaalta naiselta. Kysely tehtiin internetissä.Naisista 85 prosenttia kärsi kuukautiskivuista, 80 prosenttia psykologisista oireista kuten mielialan muutoksista ja 70 prosenttia koki väsymystä ja uupumusta. Kuukautiskierron aikana 40 prosenttia naisista kertoi olevansa kykenemättömiä suorittamaan kaikkia askareitaan ja tehtäviä, jotka he normaalisti tekevät. Kuitenkin heistä vain noin puolet kertoi perheelleen kuukautisoireiden olevan syynä.Tutkimuksen tulokset ovat uskottavia ja samansuuntaisia aiempien selvitysten kanssa. Niitä kannattaa silti tulkita varovaisesti, sillä internetkyselyissä on aina vaarana, että niihin vastaavat eivät edusta koko väestöryhmää.Kuukautiskivut ovat yleensä alavatsakipuja, mutta myös pahoinvointi, oksentelu, väsymys, selkäkipu, huimaus, ripuli ja päänsärky ovat yleisiä oireita. Kipu kestää yleensä 1–2 vuorokautta vuodon alkamisesta. Monilla liikunta ja urheilu sekä lämpötyyny ja tulehduskipulääkkeet helpottavat kipuilua. Jos ilman reseptiä saatavat kipulääkkeet eivät auta riittävästi, kannattaa hakeutua lääkäriin.Tutkimus julkaistiin American Journal of Obstetrics & Gynecology -lehdessä.