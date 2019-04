Terveys

Diabetes on myös aivoverenvuotojen riskitekijä

Diabetesta potevat sairastuvat tavallista herkemmin sydän- ja verisuonitauteihin, mutta tuoreiden tulosten valossa he ovat alttiita myös aivoverenvuodoille. Tulokset julkaistiin Diabetes Care -lehdessä.Tutkimuksen perusteella diabetesta potevat sairastuivat aivoverenvuotoon noin kolmanneksen todennäköisemmin kuin terveet verrokit. Tämä havaittiin kahden vuoden seurannassa.Riski oli sitä suurempi mitä pitempään diabetesta oli sairastanut. Yli viisi vuotta diabetesta poteneiden aivoverenvuotoriski oli yli 40 prosenttia suurempi kuin verrokkien. Diabeteksen keston lisäksi sairastumisriski oli suuri potilailla, joilla veren sokeritasoja kuvaavan HbA1c:n taso oli hyvin korkea tai alhainen. Havainto viittaa siihen, että riskit ovat suurentuneet potilailla, joilla diabetes on joko huonolla hoidolla tai edellyttää hyvin intensiivistä hoitoa.Tutkimus perustuu 300 000 diabeetikon ja 1,2 miljoonan terveen verrokin terveystietoihin vuosilta 2010–2017. Seurannan aikana todettiin 4 200 aivoverenvuotoa.Suomessa vuosittain noin 1 500 henkilöä saa aivojen sisäisen verenvuodon. Yleisin aivoverenvuodon syy on verenpainetauti, joka aiheuttaa muutoksia pienten aivoverisuonien seinämiin. Diabetekseen nyt liitetty riski voi osittain selittyä verenpaineella, mutta diabetes ja siihen liittyvä korkea veren glukoosipitoisuus voivat myös vaurioittaa ja ahtauttaa verisuonia.