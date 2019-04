Terveys

Elvyttäminen pelastaa henkiä myös ilman puhalluksia

Elvyttäminen parantaa sydänpysähdyspotilaan ennustetta huomattavasti riippumatta siitä elvytetäänkö potilasta painelu-puhallusmenetelmällä vai pelkillä painalluksilla. Ruotsalaistutkimus viittaa myös siihen, että kynnys elvyttää on alhaisempi, jos maallikon ei tarvitse antaa puhalluselvytystä.Tutkimus perustuu sairaalan ulkopuolella sattuneet sydänpysähdykset kattavaan rekisteriin vuosilta 2000–2017. Kaikkiaan tietoja oli 30 000 potilaasta, joista 40 prosenttia oli saanut puhallus-paineluelvytystä ja 20 prosenttia paineluelvytystä.Elvytystä saaneiden mahdollisuudet selvitä hengissä seuraavat 30 päivää olivat noin kaksi kertaa suuremmat kuin potilaiden, jotka eivät saaneet elvytystä ennen ambulanssin saapumista. Puhallus-painelumenetelmä oli tehokkaampi kuin pelkkä painelu, mutta ero ei ollut kovin suuri.Elvyttäminen ylipäätään yleistyi vuosien varrella. Vuosina 2000–2005 maallikkoelvytystä sai noin 40 prosenttia potilaista ja vuosina 2011–2017 jopa 68 prosenttia. Seurannan alussa vain 5 prosenttia elvytyksistä oli paineluelvytystä, mutta vuosina 2011–2017 niitä oli jo kolmannes.Tulokset vahvistavat näyttöä pikaisen elvytyksen hyödyistä sydänpysähdyspotilaille, ja ne myös viittaavat pelkän paineluelvytyksen parantavan potilaan ennustetta huomattavasti. Puhallukset yhdistettynä paineluun on paras vaihtoehto, mutta monille puhalluselvytyksen antaminen tuntemattomalle voi olla niin suuri este, että elvyttäminen jää kokonaan. Tällöin on parempi jättää puhaltamatta, kuin jättää kokonaan elvyttämättä.Suomessa vuosittain noin 4 000 henkilöä saa äkillisen sydänpysähdyksen. Se johtuu yleisimmin sepelvaltimotaudin aiheuttamasta sydäninfarktista tai rytmihäiriöstä.Elvytystä voi antaa painelu-puhallusmenetelmällä tai pelkillä painalluksilla. Jos sairastunut henkilö ei reagoi puhutteluun tai ravisteluun ja vaikuttaa tajuttomalta, tärkeintä olisi soittaa heti hätänumeroon 112, ja laittaa puhelin kaiutintoiminnolle. Tällöin saat opastusta elvyttämiseen. Kaikkien olisi mahdollisuuksien mukaan myös hyvä käydä ensiapu- ja elvytyskurssi.Tutkimus julkaistiin Circulation-lehdessä.